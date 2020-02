Pioli ha voluto commentare il calciomercato del suo Milan parlando anche degli innesti effettuati nella sua rosa

Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa in merito al calciomercato del Milan appena terminato: focus sugli innesti, no giudizi generali.

«Sono soddisfatto, i voti non spetta a me darli. A centrocampo recupereremo Biglia, ho tante soluzioni e giocatori. Piatek è stato sostituito da Ibra. Abbiamo inserito giocatori di spessore e di qualità, che ci hanno dato qualcosa in più dal punto di vista della personalità. Mi riferisco a Zlatan, a Kjaer e anche a Begovic. Abbiamo fatto gli inserimenti nei punti giusti»