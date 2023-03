Paqueta potrebbe lasciare il West Ham: ecco il motivo di un possibile addio dell’ex calciatore rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da Football Insider, Lucas Paqueta potrebbe lasciare il West Ham dopo una sola stagione.

L’ex rossonero non è disposto a giocare in Championship e dunque in caso di retrocessione sarà quasi sicura la sua partenza.