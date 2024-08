Calciomercato estivo 2024: slitta la CHIUSURA della sessione. Data e orario e cosa cambia per il Milan

Calciomercato estivo 2024: slitta la chiusura della sessione. La rivelazione sulla nuova data e orario e cosa cambia per il Milan

Secondo quanto riportato dal direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, slitta l’orario di chiusura del calciomercato per questa sessione estiva: dalle 20 alle 24, sempre di venerdì 30 agosto.

Le ultime ore di trattative con in corso Inter-Atalanta, in programma alle ore 20.45. Sarebbe questa la decisione presa dai vertici del calcio italiano. Qualche ora in più di trattativa anche per il Milan.