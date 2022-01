Calciomercato, clamoroso: tutto fatto per Insigne al Toronto

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Da qualche giorno le voci erano insistenti, ma questo rappresenta un vero e proprio colpo di scena per il mercato della Serie A

Un colpo di scena. Non ci sono altri modi per descriverlo, nonostante le voci si fossero fatte sempre più insistenti. Una mossa di mercato che può avere ripercussioni sul campionato, nonostante il trasferimento avverrà in estate, scatenare un effetto domino e seminare il caso nella piazza napoletana: diretta concorrente del Milan per le prime posizioni in classifica.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, sarebbe tutto fatto per il passaggio di Insigne al Napoli: «Insigne al Toronto, è fatta Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio ufficiale, si trasferirà a giugno, in scadenza dal Napoli».