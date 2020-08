Calciomercato 2020/2021: ecco le date e il luogo in cui si svolgerà

Calciomercato 2020/2021, ecco le date e il luogo in cui sarà possibile depositare contratti dei giocatori trasferiti in Italia

La FIGC, in un lungo comunicato, ha ufficializzato le date del calciomercato per la stagione 2020/2021 che si svolgerà in due finestre: dal 1° settembre al 5 ottobre 2020 (ore 20) e dal 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20).

Il luogo in cui verrà inaugurato il calciomercato estivo è il Grand Hotel di Rimini il prossimo primo settembre. Il Milan tuttavia ha già cominciato a sondare il terreno con frequenti incontri in via Aldo Rossi.