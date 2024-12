Calamai spiega: «Abbiamo visto tracce di un vero Milan. Ancora manca il fuoriclasse della squadra...»

Le parole di Luca Calamai sui rossoneri: «Abbiamo visto tracce di un vero Milan. Ancora manca il fuoriclasse della squadra…»

Ecco le dichiarazioni del giornalista Luca Calamai ai microfoni di TMW nel consueto editoriale. Il suo commento sul Milan:

PAROLE – «Sabato abbiamo ritrovato tracce di vero Milan. Netta la vittoria su un Empoli che in questo campionato spesso ha saputo imbrigliare le grandi. E’ presto per dire che Fonseca ha finalmente imboccato la strada giusta. E’ chiaro. Invece, che all’appello continua a mancare il fuoriclasse della squadra, il portoghese Leao. Il distacco dalle prime non è banale. Per rientrare in corsa il Milan ha bisogno di infilare un filotto di vittorie. Atalanta-Milan del 6 dicembre darà in questo senso una risposta importante.

Arriverà il momento di Leao? Oggi invece la giornata di campionato si chiuderà con Roma-Atalanta. Sfida intrigante. Sfida tra due Comandanti apprezzati come Ranieri e Gasp. Due allenatori che hanno valore e carisma. Per la Dea un esame importante sulla strada della possibile lotta scudetto. Per Sir Claudio la voglia di uscire dal tunnel e iniziare un nuovo campionato».