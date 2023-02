Calamai sicuro: «La Serie A può essere protagonista in Europa»

Luca Calamai, noto giornalista, ha analizzato il rendimento delle squadre italiane in Europa: le sue dichiarazioni

«Siamo tornati fortissimi o il livello generale del calcio europeo si è abbassato? Non abbiamo incontrato i totem del calcio europeo, però City e PSG non mi sembra che abbiano fatto bene. Facendo gli scongiuri del caso ho l’impressione che si possano vedere tutte le nostre squadre europee al turno successivo. Il nostro livello medio probabilmente si è alzato. Pensavo che il Napoli avrebbe pagato lo stress emotivo visto l’entusiasmo che si sta vivendo in città, ma mi sbagliavo perché in questo momento il campionato non è altro che un allenamento per la squadra di Spalletti. Spero che possa vincerlo velocemente, consumare il delirio dei festeggiamenti per una settimana e poi concentrarsi sulla Champions. Il Napoli ha un gioco europeo, non è il singolo a comandare il gioco ma il collettivo. Se devo temere un avversario è Ancelotti, perché con la sua semplicità sa smontare qualsiasi avversario. Questo Napoli però non deve temere nessuno, neanche il Manchester City».