Calafiori Milan: la DOPPIA concorrenza dall’estero che può beffare i rossoneri! Lo SCENARIO

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è Calafiori. Per il difensore del Bologna oltre al Juve c’è la doppia concorrenza europea

Gli obiettivi del calciomercato Milan ancora una volta deve fare i conti con la concorrenza delle big europee. Sulla lista rossonera c’è Calafiori del Bologna che piace alla Juve ma non solo.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport sul difensore ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid ma anche dell’Arsenal. Non dovrebbe partire per meno di 40 milioni di euro, prezzo fissato dal Bologna, quindi legittimo viste le recenti prestazioni all’Europeo in Germania pensare che sia una cifra che potrebbe anche salire vertiginosamente.