Calafiori Milan: da rimpianto ad opportunità, i rossoneri possono SOFFIARLO alla Juventus

Da settimane si parla del possibile approdo di Calafiori alla Juventus, ma occhio al Milan c’è può soffiarlo ai bianconeri

Calafiori, si è preso la scena all’Europeo riscattando l’autogol contro la Spagna con l’assist decisivo per Zaccagni. In chiave futuro, è un grande rimpianto del Milan perché un anno fa lo aveva in pugno, ma può diventare anche una grande speranza: 22 anni, italiano (e al Milan mancano), difensore (e al Milan serve), piede mancino (proprio come il Milan cerca), forte: non provare a prenderlo sarebbe un peccato mortale.

Come riportato da Calciomercato.com può tentare di infilarsi tra la Juve e Calafiori: perché è esattamente quello che serve al Milan.