Calafiori Milan, parti sempre più vicine: cosa manca per la chiusura dell’affare con il Basilea. Ultimissime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fornito importanti aggiornamenti su quelle che potrebbero essere le prossime mosse sul mercato da parte della dirigenza del Milan.

L’obiettivo dei rossoneri è chiudere per la cessione di Ballo-Touré al Werder Brema e concludere poi l’operazione con il Basilea per Calafiori. Con la partenza del primo si può andare a chiudere per il secondo.