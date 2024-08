Calabria Milan, SMENTITA totale sul futuro del terzino: la VERITÀ sulla corte dello Strasburgo e sullo scambio con la Roma! Le ultime

Nelle ultime settimane sono circolato diverse voci che indicavano Davide Calabria tra i possibili partenti del calciomercato Milan, soprattutto per via dell’acquisto ormai imminente di Emerson Royal dal Tottenham. Il giornalista Daniele Longo ci ha tenuto ha far chiarezza sulla veridicità di tali notizie.

Sarebbe totalmente priva di fondamento la notizia relativa tra il terzino e capitano rossonero con lo Strasburgo, così come non trova particolari conferme l’indiscrezione secondo cui potrebbe essere inserito nella trattativa con la Roma per Abraham.