Calabria Milan: come cambia il futuro del capitano dopo l’arrivo di Emerson Royal? Lo SCENARIO sul terzino destro

In giornata il calciomercato Milan ha definito in tutto e per tutto l’arrivo in rossonero di Emerson Royal, che diventerà così nelle prossime ore un nuovo terzino della formazione di Fonseca.

Secondo quanto riportato da Sky Sport però la sensazione è che Davide Calabria resterà il titolare: nonostante un contratto in scadenza nel 2025 il capitano rossonero dovrebbe partire in avanti nelle gerarchie.