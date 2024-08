Calabria Milan, l’ADDIO è davvero possibile? Questo CLUB sta tentando il capitano rossonero: ultime

Calabria Milan, l’ADDIO è davvero possibile? Questo CLUB sta tentando il capitano rossonero: tutte le ULTIME

Il futuro di Davide Calabria non sarebbe in discussione sebbene negli ultimi giorni si sia rincorse le voci di un interessamento parecchio concreto da parte del Galatasaray nei suoi confronti.

Come riportato da Sky Sport il capitano del Milan quasi certamente non lascerà il Diavolo in questa sessione di mercato ma il club turco sta provando a tentarlo con una proposta interessante.