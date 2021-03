Calabria infortunato: ecco i reali tempi di recupero del terzino

Davide Calabria è ancora alle prese con l’infortunio che l’ha costretto ad operarsi nelle scorse settimane. Ecco i tempi di recupero

Davide Calabria ancora alle prese con l’infortunio alla lesione del menisco mediale del ginocchio destro che l’ha costretto ad operarsi in artroscopia.

Secondo quanto riferito da il Corriere dello Sport, i tempi di recupero per il terzino rossonero non saranno inferiori alle tre settimane. Il rientro in campo infatti è previsto per la seconda metà di aprile quando i rossoneri affronteranno il Genoa il 18, il Sassuolo il 21 e infine la Lazio il 26.