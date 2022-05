Cagni: «L’Inter è la squadra più forte d’Italia, ma il Milan sta facendo un impresa». Le parole dell’allenatore

Gigi Cagni ha parlato di Simone Inzaghi e della lotta scudetto tra Inter e Milan ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’allenatore:

«Io lo conosco da calciatore. Secondo me lui è molto bravo a leggere le partite. Nel caso non riuscisse a vincere lo Scudetto la stagione non è così positiva nonostante i due trofei. La squadra è la più forte d’Italia, il Milan sta facendo un impresa».