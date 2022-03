Cagliari Milan, Pioli è la bestia nera dei rossoblù

Questa sera Cagliari Milan, mister Stefano Pioli vanta uno score invidiabile contro la squadra sarda

«Stefano Pioli è rimasto imbattuto in 9 delle 11 sfide da allenatore in Serie A contro Walter Mazzarri (5V, 4N). Il Cagliari è la squadra contro cui il Mister ha vinto più partire da allenatore in Serie A: 11, completano cinque pareggi e quattro sconfitte per lui in 20 precedenti».