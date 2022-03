Cagliari Milan, le ultime dagli avversari: ecco come arrivano al match

Dal sito ufficiale dei rossoneri, l’analisi degli avversari, in vista di Cagliari Milan di questa sera

QUI CAGLIARI

Nessuno squalificato anche per i sardi, reduci dalle sconfitte contro Lazio e Spezia che hanno complicato i conti in chiave salvezza, anche perché arrivate dopo un buon periodo di forma con cinque risultati utili consecutivi. La squadra di Mazzarri deve inoltre fare i conti con una lunga lista di giocatori con problemi fisici: Strootman, Nández, Ceter, Rog e Walukiewicz, anche se gli ultimi due hanno svolto parte degli allenamenti col gruppo negli ultimi giorni e c’è fiducia sul loro rientro. In dubbio anche Gagliano, che ha svolto lavoro personalizzato in settimana, e Dalbert, uscito malconcio dalla trasferta in Liguria. I rossoblù dovrebbero comunque affidarsi al consueto 3-5-2: la coppia d’attacco formata da Pavoletti e João Pedro (15 gol in due dei 28 di squadra) guiderà le operazioni.

“Le grandi squadre ti puniscono al primo errore e il Milan ha qualità e velocità per ripartire non appena sbagli qualcosa nella gestione della palla”, le parole della vigilia di Walter Mazzarri. “Abbiamo lavorato bene in settimana, è una partita nuova e dovremo riprendere il filo intrapreso fino alla gara di Torino. Non basterà giocare bene, ci sarà bisogno di solidità, attenzione ed equilibri. Contro le grandi squadre devi pesare la voglia di attaccare e la necessità di rimanere più coperto. E non potremo permetterci disattenzioni sui calci piazzati”.