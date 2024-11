Cagliari Milan, Fonseca si assume le colpe: «Non è possibile che sia successa questa cosa». Le ultimissime sul mondo rossonero

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita pareggiata dal Milan contro il Cagliari.

COLPE – «Per me non è una gara facile da spiegare, abbiamo fatto 3 gol ma non possiamo prenderne 3, i problemi sono stati in difesa soprattutto sui cross. Hanno vinto tanti duelli aerei rispetto a noi, tante difficoltà sui cross. Penso che sia mancata l’aggressività sui duelli e nella difesa dell’area, così come sulle fasce».