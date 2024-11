Cagliari Milan, Fonseca deve sciogliere un ballottaggio! C’è lui in pole, gli aggiornamenti

Cagliari Milan, Paulo Fonseca deve sciogliere il ballottaggio tra Tomori e Pavlovic in difesa: c’è l’inglese in vantaggio

Come riportato da Tuttosport, l’unico ballottaggio aperto in casa Milan in vista della sfida odierna contro il Cagliari è quello che riguarda il compagno di reparto di Malick Thiaw. Il dubbio di Fonseca è quello tra Fikayo Tomori e il serbo Pavlovic.

Secondo le ultime indiscrezioni il favorito pare essere Tomori: l’inglese verrebbe confermato al fianco del tedesco dopo l’ottima prestazione contro il Real Madrid in Champions League.