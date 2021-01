Cagliari, Duncan firmerà in giornata: in panchina contro il Milan come riporta Gazzetta, la quale sottolinea il rinforzo immediato

Cagliari, Duncan firmerà in giornata: in panchina contro il Milan come riporta Gazzetta, la quale sottolinea il rinforzo immediato: “Cagliari, oggi la firma di Duncan E Di Fra lo porta

subito in panchina Il mediano è in città da venerdì e prepara il rilancio con il tecnico che

lo conosce bene”. Così la rosea a pag 10 che poi approfondisce, alla vigilia della sfida con il Milan.

VISITE SUPERATE- “Le visite mediche sono andate a buon fine- si legge- ma per la firma

c’è ancora da attendere. Joseph Alfred Duncan 27 anni, mediano ghanese, diventerà probabilmente oggi un calciatore del Cagliari, la città che ha abbracciato venerdì notte arrivando da Romadopo aver effettuato gli esami a Villa Stuart”.