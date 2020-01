Cagliari, Carli di nuovo a Casa Milan per riparlare di Gabriele Bellodi

Calciomercato Cagliari, il ds Marcello Carli è tornato nuovamente nella sede del Milan per parlare di Gabriele Bellodi

Oggi è tornato Marcello Carli, ds del Cagliari a Casa Milan, per parlare nuovamente di Gabriele Bellodi, centrale difensivo attualmente in prestito al Crotone in Serie B. La società sarda sta cercando dei rinforzi per il reparto difensivo.

Il centrale cresciuto al Milan con Gattuso, ha finora collezionato solo una presenza con il Crotone. Il valore del suo cartellino è di circa un milione di euro e il Cagliari ci pensa seriamente.