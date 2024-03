Buongiorno Milan, si accende il derby per il centrale? Marotta in pressing, le ultime

Buongiorno-Milan, può accendersi il derby di mercato con l’Inter: Marotta in pressing sul difensore per il post Acerbi

Alessandro Buongiorno, difensore in forza al Torino e grande obiettivo del calciomercato Milan, è il candidato ideale del calciomercato Inter per il dopo Acerbi.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa con i granata non è delle più semplici: la richiesta di Urbano Cairo si aggira infatti tra i 30 e 40 milioni di euro, motivo per cui non sarà semplice portare a termine la trattativa. Dal canto loro i rossoneri possono contare sul forte gradimento del calciatore, già seguito attentamente lo scorso gennaio.