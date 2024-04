Buongiorno Milan, pronto il blitz per anticipare le pretendenti! Il piano dei rossoneri per arrivare al centrale del Torino

Sembra destinata ad aprirsi un’asta in estate per Alessandro Buongiorno, grande obiettivo del calciomercato Milan per la difesa. Il centrale del Torino è finito nel mirino anche dell’Inter e di altri club della Premier League.

I rossoneri però, stando a quanto riferito da Repubblica, sono pronti ad accelerare e lo faranno a partire dalla prossima settimana. Fissato un incontro con il Torino per discutere dell’affare. La dirigenza di Via Aldo Rossi vuole chiudere in fretta l’operazione per due ragioni: anticipare l’avventura agli Europei di Germania con la Nazionale azzurra di Spalletti ed per evitare che il prezzo schizzi alle stelle e per scongiurare inserimenti di altri club rivali. Inter su tutti.