Buongiorno Milan, il Bayern Monaco osserva: i rossoneri hanno questo timore ULTIME

Buongiorno Milan, il Bayern Monaco osserva: i rossoneri hanno questo timore. Le ULTIME sul difensore

Aumenta la concorrenza per il difensore del Torino Buongiorno che piace molto al calciomercato rossonero.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Bayern Monaco segue ogni settimana le partite del classe 1999. Il Milan vorrebbe quindi affrettare l’operazione per anticipare ed evitare di avere in estate una folta concorrenza con i top club europei. Bisogna comunque attendere una risposta dal Torino che lo valuta più di 30 milioni e non lo vuole cedere. Il difensore starebbe riflettendo sulla possibilità di trasferirsi a differenza dell’anno scorso.

