Buon compleanno a Nelson Dida che compie 47 anni

Spegne 47 candeline il portierone brasiliano, eroe di Manchester e vincitore di due Champions League con la maglia del Milan

Buon 47° compleanno a Nelson Dida, oggi preparatore dei portieri rossonero ed in passato grande protagonista dei successi del Milan nel 21° secolo vincendo, tra le altre, due Champions League, uno Scudetto, un Mondiale per Club seppur tra alti e bassi.

In principio fu la papera di Leeds, il ritorno in Brasile prima di prendersi di forza la titolarità su Abbiati, uscito per infortunio durante l’andata del preliminare del 14 agosto 2002 contro lo Slovan Liberec; da lì Dida diventò un mostro insuperabile, capace di parate inimmaginabili per quasi tre anni, fino al petardo nel derby del 12 aprile 2005. Da lì in poi non fu più lo stesso, alternava grandi miracoli a clamorosi svarioni, ivi compreso quello che costò la sconfitta a Glasgow contro il Celtic ed il conseguente schiaffetto subito da un tifoso locale che aveva invaso il campo.