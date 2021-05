Buffon: «Io e Ibrahimovic a questa età siamo ancora dei valori aggiunti»

Gianluigi Buffon, in una lunga intervista ai microfoni di QS, ha rilasciato qualche dichiarazione su Zlatan Ibrahimovic

Ecco le parole di Gianluigi Buffon su Zlatan Ibrahimovic nel corso di un’intervista ai microfoni di QS: «A me Zlatan non sorprende, perché Zlatan lo conosco da 20 anni e so perfettamente cosa pensa, qual è il suo approccio al lavoro e la sua determinazione. Io non sono sorpreso da determinati giocatori, tra i quali mi ci metto anch’io, che nonostante l’età riescono ancora a essere un valore aggiunto.»

«Poi non è che andiamo in campo e sventoliamo la maglia, andiamo in campo e succede sempre qualcosa che non è usuale vedere. Questo significa che la nostra longevità è un valore per il tipo di professionalità o per il fisico che abbiamo, ma anche perché probabilmente abbiamo una testa diversa dalla media dei professionisti».