Buffon RACCONTA: «Eliminazione da Euro 2024? Vi dico COSA non è andato». Poi SPRONA l’Italia in vista dei Mondiali

Gianluigi Buffon, capodelegazione dell’Italia, ha commentato l’eliminazione degli Azzurri da Euro 2024: le dichiarazioni

Buffon ha parlato con la stampa dopo l’eliminazione dell’Italia, senza calciatori del Milan in rosa, dall’Europeo ad opera della Svizzera. Queste le dichiarazioni dell’ex Juve riportate da Sky Sport.

COSA NON HA FUNZIONATO – «Io con i ragazzi ho instaurato un bel rapporto. In questo periodo abbiamo sempre parlato, c’erano delle cose da migliorare e pensavamo di riuscirci in questi 30 giorni, invece non siamo decollati come speravamo e ci aspettavamo».

OBIETTIVO MONDIALE 2026 – «E’ il minimo sindacale per l’Italia, è l’obiettivo. Dobbiamo fare passi step convincenti e non andare a singhiozzo come abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni».