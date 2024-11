Buffon svela l’aneddoto: «Maldini si è rivisto nel mio esordio a 17 anni contro il Milan e mi ha abbracciato»

Buffon svela l’aneddoto su Maldini nel suo esordio in Serie A col Parma contro il Milan: «E’ stato l’unico a darmi forza, Paolo è quello»

Buffon a Che Tempo Che Fa ha ricordato l’esordio in Serie A contro il Milan, da portiere del Parma, e un aneddoto su Paolo Maldini.

BUFFON – «L’altro giorno ho rivisto lo spezzone, mi sono emozionato e messo a piangere da solo. L’incontro con Maldini nel tunnel? Secondo me quello è il momento nel quale certe persone fanno la differenza e fanno vedere di avere un’altra marcia rispetto ad altre. Lui lì probabilmente ha rivissuto in me che avevo 17 anni ed ero all’esordio, il proprio esordio. E ha avuto la sensibilità per capire che ero un ragazzo che giocava contro mostri sacri perché c’erano Maldini, Baresi, Weah, Baggio, Desailly, Boban e chi più ne ha più ne metta. E se solo solo mi salutava o dava un abbraccio magari mi aiutava a non fare brutte figure perché già era complicato per me in una gara simile. Eravamo primi in classifica appaiati. E quindi lui ha avuto la sensibilità di venire ad abbracciarmi e dire dai forza. E mentre tutti gli altri erano concentrati e sono passato come se non esistessi, lui è stato l’unico a venire lì a darmi forza. Per me Paolo è là».