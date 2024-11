Bufalino incerto: «Non vedo un padrone in questo campionato: sarà uno dei più belli. E sulla Nazionale...»

Michele Bufalino, giornalista sportivo vicino agli ambienti del Pisa, è intervenuto ai microfoni di SampNews24

Michele Bufalino, giornalista sportivo de La Nazione, Radio Sportiva, Qui News Pisa e Sesta Porta, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di SampNews24 per parlare della lotta scudetto che riguarda anche il Milan e della Nazionale.

Ampliamo un attimo l’orizzonte. Come vedi la corsa allo Scudetto in Serie A? Chi è la vera favorita al titolo?

«Può essere un campionato molto incerto perché il Napoli, la Juventus e l’Inter hanno delle radici forti ma in un calcio in declino, e anche l’Atalanta può giocarsela fino in fondo. Non vedo un padrone del campionato, vedo una lotta incerta fino alla fine e potremmo assistere a uno dei campionati di Serie A più bello degli ultimi anni; anche se il livello non è alto come i grandi fasti del passato. Se dovessi fare dei nomi oggi vedo la Juventus un pochino dietro, e direi Napoli, Inter e Atalanta»

Infine un passaggio sulla Nazionale di Spalletti che torna in campo la prossima settimana. Cosa ha cambiato il tecnico rispetto al flop europeo? Siamo davanti a un’altra Italia?

«Secondo me Spalletti ha fatto, a livello di organico, qualcosa di importante. Ha ricostruito il gruppo tenendo i punti fermi e inserendo nuovi giocatori. E’ un’Italia in cerca del suo attacco, che non trova una punta che può essere decisiva come hanno altre Nazionali, ma rivedo lo spirito dell’Europeo 2021. Spalletti finora ha ritrovato lo spirito e l’importante è arrivare alle qualificazioni mondiali nel migliore dei modi, perché ci sono cose che ci mancano da troppo tempo, non è possibile che l’Italia resti fuori ancora una volta dal Mondiale. Bene in Nations League dove l’Italia può arrivare in fondo, può essere interessante vederla battagliare per questo titolo, una competizione nuova, che potrebbe ridare linfa a tutto il movimento calcistico»

