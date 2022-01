Bucciantini snobba il Milan: «Scudetto? Loro sono la più forte tra le quattro squadre»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Bucciantini ha fatto un’analisi sulla lotta scudetto che vede l’Inter ancora in testa al campionato e il Milan ad inseguire. Le dichiarazioni

Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per fare un’analisi sulla lotta scudetto.

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter è più forte, ma ci sono quattro squadre lì. L’Atalanta ha giocato molto bene con l’Inter. L’Inter ha passato indenne una delle partite più difficili della stagione. In una settimana ha battuto Lazio, Juve in Supercoppa e ha pareggiato con l’Atalanta. E’ stata una grande settimana per l’Inter».