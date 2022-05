Bucciantini: «Leao e Theo Hernandez? Pioli non li ingabbia tatticamente»

Marco Bucciantini, noto opinionista, ha parlato del rendimento di Rafael Leao e Theo Hernandez, decisivi ieri con l’Atalanta

Ospite negli studi di Sky, Marco Bucciantini ha parlato così di Leao e Theo Hernandez:

«Leao arriva insieme a Theo nel Milan di Giampaolo dove, all’inizio, nessuno dei due è titolare. Leao non aveva il ruolo in quella squadra. Però anche Giampaolo prima di andare via, li lascia titolari. Piace la loro spensieratezza. Pioli non si preoccupa di inquadrarli troppo: questo mi piace del Milan. Il talento va via spontaneo».