Broja Milan, CLAMOROSO colpo di scena! SALTA il trasferimento all’Ipswich: POSSIBILITÀ per i rossoneri? I dettagli

Cambia di nuovo il futuro di Armando Broja. L’attaccante accostato spesso al mercato Milan in questa sessione estiva sembrava promesso sposo dell’Ipswich Town. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, l’affare è completamente saltato con l’albanese che è tornato al Chelsea. I rossoneri non sembrano in corsa per l’attaccante.

PAROLE – «Il passaggio di Armando Broja all’Ipswich Town è saltato al 100%. Ora è tornato al Chelsea».