Brocchi: «Gattuso? Rapporto di amicizia e affetto». Le dichiarazioni dell’ex rossonero su Twitch

Christian Brocchi, ex giocatore e allenatore del Milan, racconta così la sua esperienza rossonera al canale di Calciatori Ignoranti su Twitch. Le sue parole su Gattuso.

«Al Milan eravamo un gruppo di amici. Ridevamo, scherzavamo e facevamo di tutto, però quando iniziava l’allenamento si andava a duemila, in partita alzavamo gli scudi e lottavamo tutti insieme, proprio perché c’era un rapporto bellissimo. Con Gattuso, ad esempio, ho sempre avuto un grande rapporto. Se ho giocato molte meno partite di quelle che avrei potuto è perché avevo davanti un mostro. Nonostante questo ho sempre vissuto il rapporto di amicizia tra noi con un affetto forte. Ero io il primo che tifava per lui ed era lui il primo che tifava per me quando giocavo io o lo facevamo insieme. Ma ho un rapporto speciale anche con Ambrosini, Nesta, Pirlo, Inzaghi e Abbiati.»