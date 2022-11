Brambati sul rinnovo di Leao: «Se vuole restare deve farlo a certe condizioni…». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del rinnovo di Leao con il Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Un conto è lo perdi a zero, allora faccio di tutto per tenerlo. Ma svenarsi per un giocatore su cui possono darti tantissimi soldi…io credo che nel calcio ci siano altri giocatori che possono diventare importanti, basta avere un buono scouting, che il Milan ha dimostrato di avere. Vuole veramente restare? Allora rimani a certe condizioni. Altrimenti prende una cifra alta da una squadra che lo cerca e ne cresce un altro di talento».