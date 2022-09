Brambati su Allegri: «Neanche col Milan ha fatto bel gioco». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW del turno di Serie A e delle parole di Massimiliano Allegri. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«L’ho capita non in senso polemico. Voleva dire che non sono ancora all’altezza del PSG, certo tutti si aspettano una prova di carattere dopo la prova incolore di Firenze ma ribadisco: se è stato preso Allegri per il bel gioco hanno sbagliato tecnico. Ha vinto 5 scudetti di fila facendo risultati e non per il gioco. Oggi è diventato uno sport attaccarlo. Neanche col Milan ha fatto bel gioco, era lancio lungo a Ibra e inserimento di Nocerino. La Juventus deve puntare alla qualificazione e fare risultato con il Benfica e non contro un’armata come il PSG. Forse non doveva dirlo e tenerselo per sè. Credo però sia un pensiero anche dei tifosi juventini. Poi strada facendo la Juve può diventare più forte e compatta, recuperare due giocatori come Pogba e Chiesa e a quel punto giocarsela con un gap ridotto con quelle più forti»