Brambati sentenzia: «DAZN sta recando un danno al calcio italiano»

Massimo Brambati ha attaccato duramente DAZN per i disservizi avuti durante la prima giornata di Serie A: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha attaccato duramente DAZN:

«Il primo tackle scivolato lo faccio alla Lega Calcio, che ha venduto i diritti per le partite a una televisione che non funziona. Mi metto nei panni di un telespettatore, che paga profumatamente un servizio che – non per la prima volta – vede venir meno DAZN stessa.

Ho avuto enormi difficoltà a vedere Juventus-Sassuolo. La visione si interrompeva ogni 5’ e ad un certo punto abbiamo mollato. La Premier League viene venduta molto meglio della Serie A: è per questo che confluiscono molti più soldi verso l’Inghilterra, tali da creare il differenziale tecnico che vediamo sempre. Se non siamo più il campionato dei Maradona, Zico e Platini e siamo solo un “campionato di passaggio” è anche per questo motivo. La vetrina non è all’altezza. DAZN sta rovinando questo spettacolo, Sky andava così bene e non ho capito il tenore del cambiamento».