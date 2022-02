Brambati: «Lo Scudetto se lo giocheranno le prime tre in classifica»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore e opinionista ha parlato della lotta scudetto: le sue dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio

Le dichiarazioni di Brambati sulla lotta Scudetto.

«Le tre lì davanti lotteranno per lo Scudetto. Inciderà molto Napoli-Inter ma anche Napoli-Milan. La Juve per me non rientra, dovrà lottare per arrivare quarta. Tutti danno per morta l’Atalanta, ma ci ha dato dimostrazione negli anni di cosa sa fare. Qui stiamo elogiando sia Milan che Inter ma attenzione al Napoli. Io faccio un pronostico: dico che se anche dovesse perdere a Napoli, vince lo Scudetto l’Inter, è la più attrezzata»