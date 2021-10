Brahim Diaz ritorna: ecco perché potrebbe già essere titolare

Brahim Diaz torna a disposizione del Milan. Il fantasista spagnolo, nonostante l’assenza per il Covid, potrebbe essere titolare. Il motivo

Brahim Diaz è ufficialmente guarito dal Covid ed è pronto a tornare sulla trequarti del Milan, a partire addirittura già da domenica sera nel big match dell’Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, Brahim potrebbe già partire dal primo minuto con i giallorossi, anche se il Coronavirus gli ha impedito di saltare ben tre partite di campionato.

La motivazione è semplice: lo spagnolo ha un fisico brevilineo e una muscolatura non particolarmente ingombrante. Questo gli permette di entrare rapidamente in forma, senza accusare più di tanto la mancanza di allenamento. Pioli, dunque, è pronto a riabbracciare il suo pupillo, per ritrovare quella fluidità di gioco che senza il diez si è un pochino appannata.