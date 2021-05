Brahim Diaz, ora Pioli spera e confida in un esito positivo dopo la grande prestazione contro la Juventus che lo ha praticamente rilanciato

Brahim Diaz, ora Pioli spera e confida in un esito positivo dopo la grande prestazione contro la Juventus che lo ha praticamente rilanciato. Corriere della sera di questa mattina sottolinea l’importanza del giocatore nel gruppo Milan, alla luce di quanto visto in campo domenica sera contro la Juventus ma non solo.

TUTTA LA STAGIONE- Se provassimo a chiedere a Pioli che cosa ne pensa di Brahim Diaz e della gara con la Juventus probabilmente ci farebbe capire che si è trattato solo della punta di un iceberg , dato il grandissimo impegno messo per tutta la stagione e non solo contro la Juve: “Sorride Pioli, che dopo lo strepitoso show di domenica darà ancora fiducia a Diaz, che spera di avere in prestito dal Real anche l’anno prossimo”. Così il Corriere sul possibile riscatto.