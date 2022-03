Brahim Diaz, Milan a caccia dello sconto: ecco la posizione del Real Madrid sul trequartista spagnolo

Come riportato da Tuttosport il Milan nelle prossime settimane incontrerà il Real Madrid per parlare del prestito di Brahim Diaz. I rossoneri hanno la possibilità di riscattare il giocatore nell’estate 2023 per 22 milioni. L’intenzione di Maldini e Massara è quella di chiedere uno sconto, magari anticipando l’acquisizione alla prossima estate.

Pioli, nonostante l’evidente calo, comunque è contento dello spagnolo e dei suoi 4 gol e 4 assist in stagione. Stando però a quanto riferito da As il Real Madrid non avrebbe intenzione di perdere il controllo sul giocatore (è inserito un contro-riscatto a 27 milioni) né tantomeno di concedere sconti al Milan.