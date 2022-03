Brahim Diaz sente il peso della 10: non fa la differenza e ha perso il posto. Dopo il Covid lo spagnolo non è più lo stesso

Su Tuttosport focus sulla deludente seconda metà di stagione di Brahim Diaz

Calhanoglu se ne era andato a parametro zero, lasciando più di un rimpianto al Milan. E, soprattutto, una grossa responsabilità sulle spalle dello spagnolo: la maglia numero 10 che ha un peso diverso.

Dopo l’assenza Covid di quasi un mese Brahim Diaz non è più stato lo stesso. I dati raccontano di neanche un gol segnato in 17 presenze. Il problema è che non è mai riuscito a fare la differenza, tanto che spesso ormai gli viene preferito Kessie nel ruolo di trequartista.