Brahim Diaz e il rapporto speciale con Pioli: le parole dello spagnolo

Brahim Diaz ha sottolineato il grande rapporto instaurato con Stefano Pioli: il tecnico è stato decisivo per la sua crescita

Ai microfoni di AS, Brahim Diaz ha parlato così di Stefano Pioli:

«Mi ha sempre trasmesso molto. Sa cosa posso dargli e mi ha aiutato a crescere come calciatore. Per me è un bravissimo allenatore e una bravissima persona: devo dirgli grazie. Il covid? ì all’inizio mi sentivo benissimo, mentalmente e fisicamente, e ho dimostrato sul campo il calciatore che voglio essere. Poi il Covid mi ha lasciato fuori dai giochi per più di un mese. Mi ha creato qualche problema fisico, poi quando stai bene e ti fermi, recuperare il livello di prima non è facile. Col passare del tempo però mi sono sentito di nuovo bene e sono contento alla fine del ruolo che ho avuto».

