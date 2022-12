Brahim Diaz assente contro il Lumezzane per gli intensi carichi di lavoro: i dettagli

Brahim Diaz assente contro il Lumezzane: lo spagnolo è stato tenuto precauzionalmente a riposo. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, Brahim Diaz non ha giocato ieri pomeriggio nell’amichevole tra Milan e Lumezzane per gli intensi carichi di lavoro sostenuti.

Dunque, il trequartista spagnolo è stato tenuto precauzionalmente a riposo dopo il lavoro sostenuto nella prima settimana di allenamenti a Milanello.