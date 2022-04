Brady: «Juve e Inter forti, ma il Milan vincerà lo scudetto al 50%». Le parole dell’ex giocatore della Juventus

Liam Brady, ex calciatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.

SCUDETTO – «Juve e Inter sono squadre forti, anche se mi sembra che il Milan ora abbia il 50% di possibilità di vincere lo scudetto. Più di tutte. Però mi fa piacere vedere il Napoli là davanti e non date la Juve per battuta. Se gli altri non reggono la pressione, la Juve c’è. Il mio primo scudetto a Torino lo abbiamo vinto così, con l’esperienza. E so che per Bonucci e Chiellini è l’ultimo tentativo di vincere insieme. Allegri non ci crede? Non ci credo. Allegri dice quello che deve dire, non quello che pensa. È logico».