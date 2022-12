Bozzolan su Pioli: «Una grande emozione poter allenarmi con lui». Le parole del terzino sinistro della Primavera rossonera

Andrea Bozzolan ha parlato ai microfoni di Milan Tv del rapporto con Stefano Pioli. Ecco le parole del terzino del Milan Primavera:

«Mi dà sempre dei grandi consigli non solo a livello tattico ma anche a livello personale: io me li porto dentro. Sempre molto tranquillo ma quando c’è da alzare i toni lo fa. Una grande emozione poter allenarmi con lui e spero che possa accadere anche in futuro»