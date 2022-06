Tra i nomi inn cima alla lista per la difesa sul mercato in entrata del Milan, c’è Botman. Per l’olandese il Lille lancia l’ultimatum

secondo quanto riportato da Claudio Raimondi durante il tg di Sportmediaset il club francese avrebbe chiesto ai rossoneri di pareggiare l’offerta del Newcastle altrimenti il difensore non sarà ceduto. I rossoneri non vanno oltre ai 25+5 milioni di bonus forti della volontà del giocatore.