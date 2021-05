Borussia Dortmund, bilancio in rosso: pronto un grande sacrificio?

Il Borussia Dortmund chiuderà la stagione con un rosso di 75 milioni di euro: si potrebbe pensare al sacrificio di un big

Il Borussia Dortmund si aspetta perdite per 75 milioni di euro per la stagione in corso. Secondo anno con il bilancio in perdita dopo 10 stagioni di utili, perdite causate ovviamente anche dalla pandemia.

Lo rivela Calcio e Finanza e per risanare il bilancio si potrebbe pensare alla cessione di un big: Jadon Sancho e Erling Haaland sono ambiti da mezza Europa e una loro cessione non è da escludere.