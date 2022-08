Borghi: «Secondo me se il Milan potesse fare un ultimo sforzo lì in mezzo potrebbe davvero completarsi». Ecco le sue parole

Stefano Borghi parlato del centrocampo del Milan dopo l’addio di Kessie. Ecco le sue parole durante un video su Youtube:

«In questo momento si pensa al reparto di centrocampo del Milan. Ha perso Kessie e ora c’è la questione Tonali che ha avuto un risentimento muscolare e dovrà fermarsi, ma non credo per tantissimo tempo. Credo che non mancherà per molto. Lì forse un giocatore come Renato Sanches sarebbe stato un grande salto di qualità, detto che il Milan con Tonali e Bennacer ha una coppa titolare di livello e in armonia. Sono arrivati giocatori come Adli e Pobega che possono dare della forza. Adli è un altro giocatore da pensare, anche nell’economia di possibili mutazioni nel sistema di gioco. Adli naturalmente sarebbe una mezzala, è stato pensato in queste prime settimane di lavoro come un trequartista. Io non continuo comunque a non escludere la possibilità di vederlo come centrocampista centrale. Pobega è un altro giocatore cresciuto tra Spezia e Torino che ora fa un altro salto in avanti e dovrà quindi lavorare e alzare i propri livelli, ma è uno che si è meritato questo tipo di chance. Secondo me se il Milan potesse fare un ultimo sforzo lì in mezzo potrebbe davvero completarsi»