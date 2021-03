Borghi: «Il gruppo è solido, lotta scudetto? Vi dico la mia»

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale Youtube per parlare del momento che sta attraversando il Milan, le sue parole

Stefano Borghi è intervenuto sul proprio canale Youtube per parlare di Milan, le sue parole:

«Il Milan rischiava di abdicare definitivamente nella lotta al titolo, ma contro la Fiorentina ha dato l’ennesima dimostrazione della forza di questo gruppo. I rossoneri, nella seconda parte della stagione, sono inciampati spesso, ma hanno sempre reagito. Questo vuol dire che ha risorse tecniche e mentali per restare in quella posizione di classifica. Fondamentali i ritorni di Ibrahimovic, che si è ripreso il ruolo di comandante rossonero, di Calhanoglu, che è il giocatore che crea più occasioni in Serie A e di Bennacer, che è stata una mancanza pesantissima per la costruzione del gioco del Diavolo».