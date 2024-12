Le dichiarazioni negli studi di Sky di Stefano Borghi sul possibile fallo di CDK: «Sono d’accordo con Fonseca! Secondo me almeno all’85% è…»

Ecco le parole rilasciate dal giornalista e telecronista Stefano Borghi negli studi di Sky Sport dopo Atalanta Milan.

PAROLE – «Vedere uno solitamente posato come Fonseca, esplodere così è impattante. Non seguo il discorso sempre contro gli stessi club, andrebbero portate delle prove. Ma l’arbitraggio stasera non mi è piaciuto: c’è fallo ed è anche evidente di De Ketelaere. Questo è un errore dell’arbitro, che ha fischiato troppo e male, ma il var in queste situazioni secondo i protocolli in uso è difficile che intervenga. Qua si tratta di errori e di riflette su cosa si può fare in futuro: è un episodio che si fatica a digerire come un episodio su cui il var non può intervenire. Questo è fallo almeno all’85%: una review aiuterebbe. Poi Fonseca cita l’episodio di Atalanta-Udinese, con fallo di mano reclamato dall’Udinese per un fallo completamente perso dal Var».